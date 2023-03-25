產學費時5年出專書 盼拉升台灣整治土水污染能力

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）土壤地下水污染難處理，旅美博士錢致慶號召產學費時5年彙整最新專業，今天發表第3本專書「重質非水相液體（DNAPL）污染場址調查與整治」，盼拉升國內整治棘手DNAPL污染能力。

土壤地下水污染看不見，較晚被重視，美國從1970年代起關注於此，長年在美國投入實務整治工作的博士錢致慶，為前美國杜邦公司總部環境整治部院士（DuPont Fellow），有數次整治經驗的他說，期望對家鄉有所回饋。於是他在2012年初與產業界聯繫並齊聚專家學者，2013年1月19日成立「台灣土水污染防治技術合作平台」。

經此平台10年來的運作，已出版「土壤地下水污染場址的風險評估與管理：挑戰與機會」、「褐地與污染土地再利用：再創土地新生機」兩本專書。

今天再由國立成功大學環境工程學系教授林財富主導，集結多名學者、專家歷經5年投入，推出第3本專書「重質非水相液體（DNAPL）污染場址調查與整治」，書中介紹國內3個複雜地質或複合污染物場址，以及國外3個整治案例，提供台灣在處理有致癌性的DNAPL污染時，從防治、監測、調查到整治，掌握最新發展。

錢致慶說，他希望國內不要閉門造車，借助國外已有的經驗、知識，整合國內條件，發展出有效改善國內環境的技術、經驗，此書所揭示的專業，10年、20年內，台灣、中國大陸都出不了的；而台塑的參與、支持，也盡到企業社會責任。

DNAPL污染為何。林財富舉例，像是美國早期就很發達的乾洗產業所用乾洗劑，若儲存不好外漏，因為比水重，就會發生DNAPL污染土壤地下水問題，國內則是一些產業所用溶劑、清洗劑會有這類污染風險，因為會沈到地下、甚至污染地下水，並隨水文地質不同而流動，很難找到，須花很多時間調查、找到污染並整治。

他強調，這是跨學科的整治工作，涉及環工、水文地質、化學、公衛等領域，而調查時已可運用的技術包含同位素、從污染物的傳輸角度進行，也可運用物理、化學、生物熱等不同方法整治，此書整合最前瞻技術撰寫，包含如何讓藥劑下到土壤，以及如何產生比較好的環境，讓生物去降解污染物。

環保署長張子敬說，有「土壤及地下水污染整治法」是這20年左右的事，最初引發重視源自鎘米事件，因為會透過食物鏈影響人體健康，另外就是台灣美國無線電公司（RCA）工傷事件，當初員工受害之外，大家都束手無策，之後法通過，設置土壤及地下水污染整治基金，有了因應的運作機制。

他並說，基金成立後進行案例調查，環保署列管的9000多個案例，在早期以家庭即工廠發展經濟下，小型工廠隱身農業區，透過灌溉渠道引發污染，有8成都是農地污染，除了對污染進行控制及少數採用的整治方法較費時，多已完成整治，而DNAPL污染也是較難處理的。林財富說明，農地多在地表面較好處理。

另外，張子敬也說，國內產業有永續經營概念者，只要有方法都願意做，藉由基金運作可持續發展，希望對相關整治技術進行認證，認證機制並提高到符合IOS的要求，可藉此推廣，例如幫助東南亞國家。（編輯：陳政偉）1120325