逼幼兒吐出來吃回去 台南托嬰中心遭罰停止契約

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市某家托嬰中心托育人員遭控不當照顧幼兒行為。台南市政府今天表示，經調查屬實開罰20萬元，停止準公共托育契約；托育人員列管註記，2年內不得在兒少福利機構任職。

社會局昨天獲報後趕往現場，檢視監視錄影畫面，釐清托育人員是否違反兒童及少年福利與權益保障法，遭指控托育人員停職接受調查。

南市府今天新聞稿指出，社會局派員調查屬實，依法裁處托嬰中心新台幣20萬元罰鍰；社會局也終止和托嬰中心準公共托育服務合作契約，2年內不得再提出簽約申請，社會局將協助家長轉托其他托育資源。

社會局也確認托育人員對幼兒有「吐了又再餵飯」、「罰站」等不當照顧行為，違反兒權法第49條，將函請托嬰中心立即停職及終止勞動契約，依法裁處6萬元罰鍰，2年內不得於兒少褔利機構擔任工作人員，且通報衛生褔利部托育整合服務系統不適任托育人員列管註記。

另外，社會局表示，托嬰中心未善盡人員監督管理責任，依法開罰及勒令1個月內限期改善；托嬰中心主管人員經常性未到班服務，也命令限期改善。

一名自稱在台南市某家托嬰中心任職女子，昨在臉書（facebook）社群「爆料公社」貼文，說出在托嬰中心所見所聞，包括「托育人員逼迫幼兒吃午飯，還告知幼兒吐出來一樣要吃回去（碗就在下面接著吐出來的食物），不知道當事幼兒媽媽看到是什麼心情」。

女子貼文表示，「已匿名通報社會局（但同班就是我，其實已知道是我通報的），後來幼兒不睡覺被壓在牆壁上罰站，沒有影片其實看起來是不是覺得還好；身為本科系7年專業的托育人員表示很震撼，請慎選托嬰中心，真的希望大家都不要遇到這樣的事情」。（編輯：孫承武）1120325