勞動部：要社工交部分工資給同事 涉違反勞基法

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（中央社記者曾以寧台北25日電）勞動部今天表示，對於有社福機構要求社工人員將部分工資給與其他同事，如經查明確為事實，將以違反勞基法工資給付規定，裁處新台幣2到100萬元罰鍰，未改正可依次處罰。

時代力量立委王婉諭日前表示，接獲陳情，台南某關懷協會要求社工每個月要從薪水中拿現金2000元給同事，批評這是薪資回捐的變形手法，政府應正視並檢討改善，保障社工勞動權益。

勞動部今天透過新聞稿表示，工資是勞工工作獲得的報酬，雇主應依勞動契約約定工資數額，全額直接給付。過去曾有社福機構要求社工人員回捐薪資，要求勞工每月捐出一定金額的工資，未依約全額給付工資給勞工，這種情況屬違反「勞動基準法」第22條第2項規定。

勞動部說明，近日傳聞少數社福機構逕自要求社工人員於受領工資後，必須將其部分工資給予其他同事，雖然看起來雇主已依約定金額給付工資，但實質上並未為完全給付。

勞動部表示，如經查明確實有相關事實，同樣得以違反勞動基準法第22條第2項規定，裁處新台幣2到100萬元罰鍰，且若未改正補回薪資或再犯，可按次處罰，並公布雇主資訊；並已通函各地方政府，齊一違法認定原則。

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勞動部指出，衛生福利部已建置「社福人員勞動申訴及溝通平台」，2018年3月到去年10月間，共接獲78件申訴案，除有1件還在調查中，共有36件查獲違法事實，其中25件與勞基法有關，包括要求回捐工資、薪資未全額給付等。

勞動部表示，如有接獲勞動法令申訴案件，會立即交由地方政府查處，保障社工人員勞動權益；並呼籲社福機構，對於社工人員的薪資給付應依約照給，勿再以任何不當方法損害社工人員受領工資權益。（編輯：龍柏安）1120325