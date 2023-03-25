產後復出首件創作 孟耿如偕黃子佼現蹤漁光島藝術節

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（中央社記者張榮祥台南25日電）藝人兼藝術家孟耿如今天與老公黃子佼帶著女兒小玉米，前往台南安平的「漁光島藝術節」，欣賞孟耿如為活動所創作的大型作品「Aru第一次來漁光島」。

黃子佼還特地在臉書粉絲頁貼上愛妻與作品合照，並寫下「！台南！先這樣。沒空更新，但這樣。已夠迷人」。全家一起來台南小旅行的幸福之情溢於言表。

黃子佼也以行動力挺「漁光島藝術節」，不僅俏皮對台南市長黃偉哲喊話「市長好，我們也來啦!」、「無論幾歲，在美妙大自然與藝術交織場景，都可以找回赤子之心唷～歡迎光臨漁光島藝術節唷～」，還附上愛妻的美照，驕傲地說:「作者已經到了」，處處可見愛屋及烏的用心。黃偉哲除了表示歡迎、大力稱讚孟耿如的作品，還不忘振興地方經濟，推薦「台南飽圖」，要黃子佼夫妻「來台南要吃飽喝足才能走」。

孟耿如日前在個人臉書提到，自從懷孕生產後，休息了好一陣子沒有推出新作品，不少網友紛紛私訊敲碗，詢問她什麼時候還會辦展覽。今年復出後的首波大型創作剛好就獻給「漁光島藝術節」，作品還成為藝術節主視覺。

孟耿如一家3口今天趁著補班日上午避開人潮，悄悄現身在漁光島，看看作品在島上的呈現樣貌。許多網友都留言表示歡迎來台南，享受陽光、看展、吃美食，貼文不到3小時就有超過萬人按讚。

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台南市政府新聞稿表示，「漁光島藝術節」為2年舉辦1次的雙年展，今年更首度以「雙策展」模式進行，由兩位策展人分別規劃，以「藝術在一座小島」及「重繪地海之島」雙主題，推出14件藝術作品，結合音樂、舞蹈、電影、市集等各種藝術形式與跨域活動。

26日更將有金曲獎得主Abao阿爆（阿仍仍）與種子舞團Seed Dance在漁光島月牙灣演出，活動期間逢每周六、日及連續假日，還有草木森花之市與漁光市集。南市府歡迎國內外友人即日起至4月16日，每天上午10時到傍晚6時來漁光島藝術節，也推薦大家看完展順遊台南安平及老城區，穿梭巷弄探索這座城市底蘊，品嚐美食享受台南好滋味。（編輯：孫承武）1120325