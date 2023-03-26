北竿機場削山填海延長跑道 預留起降噴射客機空間

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）交通部改善馬祖空中交通，規劃採取削山填海方式延長北竿機場跑道，並預留未來起降噴射客機的空間。

馬祖航線多年來一直由立榮航空獨家經營，使用ATR機型，台北-南竿每天5班，台北-北竿每天2班，華信航空今天開始加入台北-南竿航線營運，每天1班。

除了航空公司增班外，交通部也致力改善馬祖空中交通，根據交通部日前向立法院提出的業務報告，北竿機場跑道將從目前1150公尺延長為1500公尺，並增設助導航設施及跑道端安全區。

目前，北竿機場受限跑道長度，唯一飛航的立榮航空使用的螺旋槳ATR72-600飛機，必須減重飛行，70人座的飛機最多只能載運56名旅客，運能減少約1/4。

交通部的報告指出，北竿機場跑道延長至1500公尺並提升助導航設施後，由目前2C類機場，提升為3C類精確儀降跑道機場，可提供ATR72型飛機全載重起飛。

根據民航局研擬的北竿機場跑道改善計畫，將透過削山填海方式延長跑道，同時也預留未來跑道再延長並擴充為4C跑道的彈性。

交通部說，行政院原則支持北竿機場延長跑道計畫，目前仍須補充環評意見說明，等環評通過後再報行政院。

根據國際民航組織（ICAO）的機場等級分類，機場跑道長度有1至4等級，低於800公尺的為1類，800至1200公尺為2類，1200公尺至1800公尺為3類，1800公尺以上為4類。

起降的機型依翼展距離（即兩側機翼間的寬度），區分為A至F等級，最大翼展小於15公尺的為A類，15至24公尺（不含）為B類，24至36公尺（不含）為C類，36至52公尺（不含）為D類，52至65公尺（不含）為E類，65至80公尺（不含）為F類。

以至少150人座的空中巴士A320為例，最大展翼約34公尺，如果北竿機場提升4C等級機場，就可起降噴射型客機。

至於馬祖南竿機場跑道為1580公尺，目為3C等級機場，現階段只有航廈整修擴建，預計5月完工。（編輯：管中維）1120326