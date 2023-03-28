疫後機票預訂恢復8成 113年2月春節檔期夯

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（中央社記者余曉涵台北28日電）根據旅遊業者觀察，從邊境開放以後，機票預訂數持續增加，已恢復到疫情前的8到9成水準，不少民眾開始布局明年農曆春節的旅遊，機票預訂數較今年12月多近3倍的訂票量。

旅遊業者易遊網今天發布新聞稿表示，從國外商品銷售觀察，自由行恢復速度優於團體旅遊，就易遊網國際機票的銷售航段數來看，已恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的8到9成水準，不僅優於整體市場表現，機票單月營收更已突破10位數的亮眼佳績。

易遊網指出，由於全球航班仍在陸續恢復中，除了票價漲幅有感提升外，熱門檔期更是一票難求，也因此觀察到不少民眾已趁可預訂365天後的機票，開始卡位明年月春節檔期，目前預訂明年2月出發的機票已較今年12月出發多近3倍訂票量，並以東京、曼谷、大阪為3大熱門航點。

而票價方面，易遊網說，目前東京、大阪平均價格新台幣2萬3000元左右，曼谷則是1萬3000元，較今年春節票價便宜1到3成。

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隨著旅遊需求持續增加，各航空公司陸續有復飛、增班或是新開航點計劃，易遊網表示，東北亞部分，日前長榮復飛仙台，緊接著星宇航空4月1日新增仙台航點，國泰航空則於5、6月將陸續復航台北-東京和台北-大阪航班；韓亞航空自3月起增加首爾航班，大韓航空也逐步恢復原有航線。

歐美方面，易遊網指出，星宇航空自4月26日起開航洛杉磯航點，中華航空復飛羅馬外，7月18日起也有新航點布拉格將開航；東南亞則有長榮航空推出克拉克全新航點。（編輯：郭諭儒）1120328