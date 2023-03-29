入境旅遊恢復速度慢 學者：還有努力空間

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（中央社記者余曉涵台北29日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，各國恢復觀光旅遊。學者表示，目前台灣出入境恢復4到5成，但入境只有3成，反觀出境卻有5到6成，顯示還有很大的努力空間。

立法院交通委員會今天舉行「為後疫情時代觀光、旅遊、住宿、餐飲、運輸等行業發展；開放時程推估及官方超前部署作為」公聽會。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，根據近期的出入境數據，目前恢復率在40%到50%間，過年及228連假則是高峰期間，觀察各國機場恢復率，歐美都在8到9成，紐澳也有8成以上，顯示台灣恢復比較晚。

黃正聰說，進一步來看，台灣的入境只有恢復3成多，出境卻有5到6成，顯示有較大的觀光逆差，還有很大的努力空間。

銘傳大學休閒遊憩管理學系副教授李貽鴻表示，台灣國際觀光供應市場已經改變，大多為東南亞旅客，平均消費力弱，且以台北市為主，其他地區則較少。

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李貽鴻認為，不是只有旅遊者可稱為觀光客，其他像是商務、探親、留學、遊學、教育和培訓、健康與醫療、宗教、購物等都是觀光客，所以觀光行銷應該由全台各相關行政單位共同努力推展。

交通部長王國材則回應，入境旅客在第一季原本目標為82萬人次，但3月25日已突破100萬人次，接下來的吸引國際觀光客方案，針對自由行及團體旅客都有促銷，而陸客方面會看中國方面的決定，開放後就可以加進來。（編輯：李亨山）1120329