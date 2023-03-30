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首份新車安全評等出爐 TOYOTA兩款車獲5星

2023/3/30 16:59
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（中央社記者余曉涵台北30日電）台灣首份新車安全評等出爐，首批測試的TOYOTA COROLLA CROSS及TOYOTA RAV4都獲得5顆星評等，預計6月底將公布另外2款車型的評等結果。

交通部推動新車安全評等計畫（TNCAP），委託財團法人車輛研究測試中心建置相關檢測設備，並於市面上購買銷售量較高的小客車，以更嚴格於強制性安全法規的標準做車輛碰撞測試，去年第4季首次選TOYOTA兩款車做測試。

交通部今天舉行台灣新車安全評等報告發布記者會公布評等結果，首批測試的TOYOTA COROLLA CROSS及TOYOTA RAV4都獲得5顆星評等，其中TOYOTA COROLLA CROSS在4大安全領域得分率中分別獲得成人保護85%、兒童保護80%、行人保護82%及安全輔助68%。

TOYOTA RAV4在4大安全領域得分率中分別獲得成人保護87%、兒童保護85%、行人保護84%及安全輔助69%。

交通部說，預計今年6月底會繼續公布第2批2車型（TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V）的車輛安全評等結果，後續依TNCAP受評車型清單持續揭露其他車型車輛安全資訊，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據。

由於外界對於測試時保密有所爭議，交通部路政司長林福山表示，希望為過程可以更細緻，不要有細節干擾。車輛安全審驗中心執行長周維果則指出，不排除未來會改為領牌後才貼封條運送，不讓業務知道購車是為了進行相關測試。

林福山也表示，之前有業代提前公布結果方面，是純屬個人預測，而非有結果外洩。（編輯：陳政偉）1120330

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林福山
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