太管處為獨居蜂打造旅館 住房率高還要加蓋

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）太魯閣國家公園管理處利用廢棄步道木材及修枝製作大小孔徑不一的「獨居蜂旅館」，放置在布洛灣台地，提供獨居蜂產卵，發現園區獨居蜂種類豐富且入住率高，今年再加碼製作大型旅館。

布洛灣管理站主任陳寶匡接受中央社記者採訪指出，獨居蜂泛指獨自生活、不產蜜的非群聚居蜜蜂，數量占大自然蜜蜂種類8成以上，會除蟲也會授粉，是環境指標，且沒有攻擊性，因生性害羞，不容易發現。

陳寶匡說，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間遊客量少，和清潔工蒐集園區內整理的枯木、竹管，參考國外影片，設計深度15至18公分，大小不一的孔徑，製作10個「獨居蜂旅館」掛置在伊達斯廳外牆與環流丘步道。

他說，獨居蜂旅館一開張，發現不到1公分孔徑的竹管最熱門，夏天期間幾乎客滿，洞口外有用泥土、苔蘚封住的，就是已入住，不過孔徑大的住房率很低，推測園區周邊的獨居蜂種類可能都偏小，今年初再推出第2期計畫。

第2期獨居蜂旅館是一間大型旅館，陳寶匡說，同樣選用步道廢棄木材、竹管或掉落的木材為素材，花了2個月時間製作成造型特別的大型裝置藝術，讓遊客可近距離觀察獨居蜂。

陳寶匡說，獨居蜂的種類很多，目前園區內觀察到的有體型比蜜蜂小的蘆蜂，體型較大的木蜂，依封洞方式辨認用苔蘚裝飾的扁股泥蜂，還有以工業風水管造型封洞的蜂種。

陳寶匡說，目前正在規劃第3期計畫，將園區觀察成果做成介紹牌供遊客辨認，也希望能製作出壓克力板的獨居蜂旅館，讓遊客可看到獨居蜂入住後的內部狀況。

太管處指出，希望透過獨居蜂旅館實驗，推廣遊客回到家中也可以自製簡易的獨居蜂旅館，利用珍珠奶茶的吸管或幫木頭鑽洞，孔徑1公分，深度15公分左右，就可在家中提供獨居蜂棲息。（編輯：謝雅竹）1120401