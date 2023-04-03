清明連假第3天 國道留意15地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北3日電）清明連假第3天，高公局預估今天國道中午過後會陸續出現北返車潮，壅塞路段包含國1苗栗-湖口、國3關西-大溪等15路段，預估要到深夜才會紓解。

根據國道即時路況顯示，今天上午8時左右，國道大致順暢，並未有明顯壅塞。

高公局表示，預估今天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均的1.3倍，其中北向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預估，今天重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、圓山-大華系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統及西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發。

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高公局預估，西部國道除了圓山-大華系統在上午9時會出現車潮外，其他路段預計在中午過後陸續出現車潮，要到晚間11時後才會紓解；國5方面預計上午10時出現車潮，要到4日凌晨0時才會紓解。

高公局表示，今天國道相關疏導措施包括中午12到晚間9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口及南投服務區便道、下午1時到晚間6時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：張銘坤）1120403