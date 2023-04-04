留水灌溉 農委會要在雲嘉投高建10處調蓄池

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）近年水情吃緊農業停灌頻頻、今年2、3月發生乾旱農損。農委會今天表示，預計明年運用疫後特別預算編列新台幣30億元，在雲林、嘉義、南投、高雄建10處調蓄池，強化灌溉供水。

極端氣候事件頻傳，台灣在民國109年到110年發生百年大旱，啟動相關停灌配套措施，今年嘉南地區第一期作也啟動停灌配套措施，且2、3月的乾旱農產損失，經農委會統計，截至3月底損失累計新台幣3億餘元，罕見茶產業成為損失金額最多的作物，約1.8億餘元。

水情吃緊下，經濟部水利署3月下旬把握鋒面通過台灣，進行人工增雨作業，期望改善旱象。

農委會農田水利署署長蔡昇甫今天接受中央社記者電話訪問時說，110年乾旱導致農損約43億餘元，今年2、3月再發生乾旱農損，農委會除了推出補助田間管理灌溉設施措施，提供農民申請運用；因應台灣降雨8成流入大海，規劃建造調蓄池，把水留住，改善「豐水期、枯水期降雨量比例懸殊」或「易受乾旱影響」地區的灌溉用水問題。

他進一步說明調蓄池建造規劃，去年已進行調查，今年進入評估、設計階段，將運用「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，預計明年編列30億元經費，在4個農業縣市建造10處調蓄池，改善灌溉用水問題；相關規劃滾動式檢討，目前至少蓋10處。

蔡昇甫說，包含雲林縣5處、嘉義縣3處、南投縣1處、高雄市1處，其中雲林縣將沿著大圳建造帶狀槽體，又如高雄大寮的用地面積約14公頃，預算約需9億元；而這10處用地面積大約在5到15公頃不等。

另外，關於農委會有補助農民申請設置田間管理灌溉設施，每人每年補助金額最高40萬元；而田間之外的集水、輸水、蓄水、配水等則是公共設施，由政府興辦，調蓄池就是其中之一。

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蔡昇甫表示，全台埤塘約有2000多個，為調蓄池的一種，主要在桃園市，南部在台南市有一些，高雄市很少；而調蓄池的建造工法、概念，早在荷蘭人來台就有，技術持續進步，早期只要把水留下來，現在還要考慮生態等因素。

他補充，台灣近100年每年平均降雨量為2500公釐，近年總雨量沒什麼變化，不過豐水期（5到11月）、枯水期（12月到隔年4月）降雨量懸殊比例擴大，高雄市達9比1，雲林縣、嘉義縣約是8比2，可跟環境融合的調蓄池是改善農業灌溉用水的可用機制，但不適用民生、工業使用，期望運用調蓄池，把豐水期的雨水留下來使用。（編輯：李亨山）1120404