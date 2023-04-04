早安世界》清明連假湧北返車潮 今留意15地雷路段國5估塞到隔日凌晨

清明連假湧北返車潮 4日留意15地雷路段國5估塞到5日凌晨

清明連假北返車潮3日晚間開始出現，多處國道以及蘇花路廊有壅塞狀況，交通部高速公路局預估，西部國道4日中午過後將陸續湧現北返車潮，要到晚間11時後才會紓解，道國5號則在上午10時就會出現車潮，要到5日凌晨0時後才會紓解。壅塞路段包含國1西螺-埔鹽系統等15路段，提醒用路人留意。（看完整報導）

鋒面影響6日轉有雨 7日起北部高溫降至20度

中央氣象局表示，4日、5日各地天氣仍以多雲到晴為主，6、7日受到鋒面影響，中部以北、東半部及南部山區轉有雨，6日北部、宜蘭白天高溫仍有約攝氏25度，7至9日轉涼，整天氣溫僅約17至20度。（看完整報導）

率考察團訪貝里斯 總統：努力促進雙邊文化經貿交流

總統蔡英文2日出席瓜地馬拉新建齊瑪德南戈醫院贈交儀式致詞後，於當地時間下午2時30分搭乘專機前往友邦貝里斯訪問。貝里斯總督察芙拉親自迎接，並以軍禮歡迎蔡總統。蔡總統在貝里斯僑宴致詞時特別介紹考察團，總統表示，由工業界組成的考察團具有堅強購買能力，在前一站瓜地馬拉買咖啡，讓她非常有面子，來到貝里斯則要採購可可與辣椒醬。她說，未來會持續努力，希望促進台灣與貝里斯的文化與經貿交流。（看完整報導）

開箱老照片》只靠風帆也可以！自由中國號航向美國

船隻本身毫無動力，只靠風帆力量，能從台灣航行到美國嗎？1955年的「自由中國號」辦到了！當時由种玉麟、周傳鈞等5位年輕人與美國駐台副領事麥克文駕駛，4月4日出發後因船隻出狀況返台，4月16日再次揚帆，歷經114天於8月8日成功抵達舊金山，成為台灣第一艘橫渡太平洋的無動力木造帆船。（看完整報導）

芬蘭今加入北約成第31個會員國 總理馬林因國債飆升將下台

北約秘書長史托騰柏格3日宣布，與俄國邊境長達1300多公里的芬蘭將於4日加入北大西洋公約組織，他說，這將使芬蘭更加安全，北約更加強大。芬蘭成為第31個會員國，同樣在俄國於2022年全面入侵烏克蘭之後申請加入的瑞典，則仍遭土耳其抵制，入會程序尚待突破。另外，芬蘭國會2日進行大選，中間偏右的國家聯合黨晉升第1大黨，現任總理馬林所領導的社會民主黨則退居第3。馬林雖然在國內因帶領芬蘭度過COVID-19疫情危機和對抗俄國侵烏的立場受到肯定，但批評者不滿她執政期間讓芬蘭的國債迅速攀升。選舉結果無一主要政黨得票過半，芬蘭將由歐爾波的國家聯合黨主導組閣，歐爾波可望成為新任總理，但此後芬蘭預料仍將繼續堅定支持烏克蘭抗戰。（看完整報導）

OPEC+宣布日減產百萬桶 油價應聲大漲

沙烏地阿拉伯和其他主要產油國4月2日宣布自5月起至年底每天共將減產115萬桶原油，消息傳出後，油價應聲大漲。同時，俄羅斯已決定不理會美國要求產油國增產的呼籲，延長每天產量比先前減少50萬桶的措施，有可能引發通貨膨脹和升息壓力。美聯社報導，在俄羅斯持續對烏克蘭作戰之際，高油價將可挹助俄羅斯總統蒲亭政府的金庫，並且在當前高通貨膨脹背景下迫使美國在內的各國民眾面對高油價。（看完整報導）

菲律賓增4座基地供美軍使用 最近離台灣僅400公里

菲律賓3日公布新增4座可供美軍使用的軍事基地位置，其中一座位於鄰近南海的巴拉巴克島，另一座在卡加延省的海軍基地距離台灣僅約400公里。美國與菲律賓多年前曾有共同防禦條約，今年2月，這兩個長期盟邦同意在菲國「戰略區域」擴大合作，試圖抗衡中國對台灣日益獨斷的行徑，以及中國在南海興建基地的行為。（看完整報導）

防缺藥中心啟用整合5平台 中藥通報4月底前上路

缺藥樣態愈來愈多元，需跨署、跨部會合作，衛福部「藥品供應通報處理中心」正式啟用，初步規劃試營運2週，預計下週舉行記者會說明。次長王必勝表示，新成立的防缺藥中心整合擴大5類用藥平台，其中中藥短缺首度納入通報，最快4月底前上路。（看完整報導）

中國重開國門後 資金流向亞洲房地產市場

路透社報導，中國在去年突然結束「動態清零」的嚴苛防疫措施並重新開放國門後，資金開始流向亞洲其他國家的房地產市場，中國投資者甚至留學生對新加坡、馬來西亞、泰國及澳洲的房市都有需求。房地產公司家寧國際創辦人Ian Chen表示，絕大部分現在買房的投資者需將資金撤出中國。報導指出，中國出現資金外流據信是因中國房地產市場疲弱，此外，政府的稅收法規以及對累積財富的批評也是因素。（看完整報導）

拼多多App被揭監控手機更改用戶設定 專家批非常可惡

中國廣受歡迎的「拼多多」購物App日前被揭露夾藏惡意軟體，監控使用者的其他程式並可閱讀私訊、更改設定。專家表示，這在主流程式中「前所未見」，因此已在3月遭Google商店下架。拼多多App爆出問題，可能會引起更多人關注它在國際上的姊妹應用程式Temu。Temu在美國下載排行名列前茅，並在其他西方市場迅速擴張。（看完整報導）

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

憧憬著湯姆歷險記中的樹屋，雪霸國家公園雪見管理處技正傅國銘在雪霸國家公園推動建設樹冠平台與走道，能讓人行走在21公尺高的枝枒之間。10年後，雪見遊憩區搭建了「小樹平台」，高度約3公尺，適合親子共同參與，透過網子、木梯就能輕易上樹。傅國銘說，「真的像童年盼望的樹屋」，預計今年能完成驗收開放。（看完整報導）