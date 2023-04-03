芬蘭大選變天 現任總理與可能繼任人選比一比

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芬蘭在野黨國家聯合黨領導人歐爾波（前右2）2日宣布贏得國會大選，接下來歐爾波可能取代總理馬林（前右3），組建聯合政府。前右為得票躍居第2大黨芬蘭人黨的主席普拉。（法新社）

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（中央社赫爾辛基3日綜合外電報導）芬蘭在野黨國家聯合黨領導人歐爾波昨天宣布贏得國會大選，接下來歐爾波可能取代總理馬林，組建聯合政府；馬林的左翼社會民主黨成國會第三大黨後，也可能加入執政聯盟。

路透社報導，馬林（Sanna Marin）2019年底就任，成為全球最年輕的總理，當時她年僅34歲。

出身赫爾辛基貧窮家庭的馬林，很年輕就開始參與政治，28歲擔任家鄉坦培里（Tampere）市議會議長，並贏得稱職領導者的美名。

她2015年和2019年兩度當選國會議員，2019年她所屬政黨贏得大選，她也一舉躍升為交通和通訊部長。

2019年12月，社會民主黨（Social Democratic Party）前主席、前總理李納（Antti Rinne）因罷工問題被迫辭職，馬林接替他出任總理。

馬林上任後受到外國推崇，在國內支持度也不低，卻評價兩極，許多民眾肯定她帶領芬蘭度過COVID-19疫情危機並反對俄國侵烏的立場，但批評者卻不滿她執政期間讓芬蘭的國債迅速攀升。

相較之下，保守派國家聯合黨（National Coalition Party）領導人、現年53歲的歐爾波（Petteri Orpo）出生在芬蘭西南部農村，擁有政治學學位。

2007年以來，他一直是國會議員，並在挑戰其前任、前總理史塔布（Alexander Stubb）的黨內領導權後，2016年成為國家聯合黨（National Coalition Party）主席。

歐爾波被視為溫和而圓滑的談判者，曾擔任多個政府職位，包括2014年至2015年的農業和林業部長、2015年至2016年的內政部長，以及2016年至2019年的財政部長。

他在內政部長任期內處理2015年歐洲移民危機，贏得國內大多數政治派別人士的讚譽，當時北歐國家的難民人數暴增為原來10倍。

針對選後可能與哪些政黨共同執政，歐爾波抱持開放態度，包括即將離任的馬林的社會民主黨，和右翼民粹政黨芬蘭人黨（Finns Party）。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120403