芬蘭入北約前夕 總理馬林的執政黨於大選落敗

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（中央社赫爾辛基2日綜合外電報導）就在芬蘭即將正式成為北約成員前夕，總理馬林（Sanna Marin）的執政黨在今天的大選落敗。這次選戰多圍繞在俄羅斯入侵烏克蘭後發酵的經濟與安全議題，尤其國債驟增。

「華爾街日報」報導，中間偏右的國家聯合黨（National Coalition Party）在接近所有選票開完後取得20.8%的得票成為第一大黨，黨魁歐爾波（Petteri Orpo）宣布勝選。

右翼民粹政黨芬蘭人黨（Finns Party）以20%的得票躍居第2大黨；現任總理馬林的社會民主黨（Social Democrats）得票19.9%掉到第3，但相較前次大選，社民黨的得票仍見成長。

有鑑無一主要政黨得票過半，芬蘭將由歐爾波的國家聯合黨主導組閣。他對與馬林的社民黨或普拉（Riikka Purra）領導的芬蘭人黨組閣都抱持開放態度；芬蘭人黨選戰期間主打反移民。

大選結果不影響芬蘭成為北大西洋公約組織（NATO）第31個成員國的進程。芬蘭在俄國去年2月入侵烏克蘭後轉變長年的不結盟政策，申請加入北約。

馬林在2019年大選勝出時以34歲之齡成為全球最年輕總理。她雖受外國推崇，在芬蘭國內歡迎度不低卻評價兩極，許多民眾肯定她帶領芬蘭度過COVID-19疫情危機和對抗俄國侵烏的立場，但批評者卻不滿她執政期間讓芬蘭的國債迅速攀升。

馬林任內還以社交活躍出名，疫情期間與確診的外長會面後又跑去夜店並忘記帶公務手機，讓她曾為此道歉。後來又有一段外流並在世界瘋傳的影片顯示，當時36歲的馬林在夜店與友人喝酒、熱舞，招致不少責難。

曾任財長的歐爾波這次選戰鎖定經濟，指責馬林執政期間製造太多債務，他希望對國家舉債設置嚴格上限，而馬林的社民黨卻希望刺激投資抵銷債務。

馬林主政期間芬蘭的公共債務增加430億美元來到2120億美元的水平，債務到2022年第4季結束時在國內生產毛額（GDP）佔比達73%，相較之下鄰國丹麥、瑞典的佔比僅30%出頭。

芬蘭在俄國侵烏後也宣示將增加國防預算，讓軍費在GDP佔比達2.25%，超越北約對成員國設定的2%門檻。（譯者：陳亦偉）1120403