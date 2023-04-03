芬蘭4/4加入北約 成為第31個會員國
2023/4/3 20:14（4/3 20:41 更新）
北約秘書長史托騰柏格表示，芬蘭將於4日加入北大西洋公約組織（NATO），這將使芬蘭更加安全、北約更加強大。（路透社）
（中央社布魯塞爾3日綜合外電報導）北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，芬蘭將於4日加入北大西洋公約組織（NATO），這將使芬蘭更加安全、北約更加強大。
路透社報導，史托騰柏格在布魯塞爾告訴記者，「我們將首次在北約總部升起芬蘭國旗。這對芬蘭的安全、北歐的安全，以及北約整體而言，將是很美好的一天」。
他表示，「瑞典也將因此更加安全」。
在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典希望加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織，土耳其已成為最後一個同意芬蘭加入北約的會員國，但仍抵制瑞典的入會申請。
此外，史托騰柏格今天也呼籲俄羅斯「立即釋放」華爾街日報（The Wall Street Journal）駐莫斯科記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。他因涉嫌從事間諜活動而被俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕。
史托騰柏格說：「他被捕相當令人憂心。尊重媒體自由、記者人權，以及他們問問題、工作的權利，這相當重要。」
史托騰柏格表示，預料該名記者被捕的議題將在4日的北約外長會議上被提出。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將前往布魯塞爾與北約外長會面，並歡迎芬蘭成為第31個北約成員國。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1120403
芬蘭4/4將成為第31個北約成員國。（中央社製圖）
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