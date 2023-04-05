陳秀熙：完整打疫苗 降4成長新冠心血管疾病風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北5日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，台灣長新冠族群推估約40萬人，根據研究顯示，長新冠族群心血管疾病風險高達10%，如能完整接種疫苗，可降低4成心血管疾病風險。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天帶領研究團隊舉行「新冠肺炎防疫科學線上直播」，針對感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後可能衍生的慢性後遺症，也就是長新冠（Long COVID），進行心血管風險分析研究。

陳秀熙指出，全球已累積7.6億人感染COVID-19，其中長新冠累積人數推估約6200萬人（截至今年3月31日）；台灣受長新冠影響族群，推估多為Omicron患者，人數約40萬人。

進一步分析COVID-19感染，陳秀熙提到，主要可分為3期，包括快篩與PCR檢測臨床診斷期、確診後1至2週急性期、2至3個月後依舊有症狀的長新冠，而1年內發生長期嚴重疾病族群也受到重視。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳秀熙表示，長新冠感染者1年內心血管風險則達10%，根據美國研究指出，如能完整接種疫苗，可降低長新冠者1年內心血管疾病風險43%，顯示疫苗對心血管疾病脆弱族群的重要性。

目前台彎已針對戴口罩、社交距離等措施陸續解封，陳秀熙提到，未來對長新冠可能造成的嚴重疾病仍值得注意，監測心血管疾病應是後疫情時代重要目標，建議未來健保體系對長新冠1年內可能產生的影響進行早期監測，以降低引起心血管疾病的風險。（編輯：張雅淨）1120405