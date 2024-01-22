北花線客運無人搭乘 羅東往返花蓮3/1停駛

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）蘇花改通車後，國道客運業者經營北花線，但在台鐵運能提升下，常無人搭乘，業者不堪長期虧損，羅東往返花蓮路線將於3月1日停駛。2條北花線也至明年1月期滿不再繼續營運。

蘇花改2020年1月通車後，交通部公路局開通台北、羅東直達花蓮路線，包括首都客運1580線（板橋—花蓮）、台北客運1071線（南港—花蓮）、統聯客運1663線（南港—花蓮）3條北花線客運，以及由國光客運、葛瑪蘭客運聯營的201羅東往返花蓮的路線。

由於北花線通車首年就遇到全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，國際觀光客流失，國旅交通需求僅靠台鐵運能就足以支撐，因此運量開始走下坡，業者開始逐步減班次。加上台鐵局全新採購的EMU3000型城際列車陸續上路，北迴線運能大幅提升，花東一票難求獲改善，壓縮北花線客運生存空間。

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首都客運總經理李建文受訪表示，目前北花線客運每天往返各1班，每班車經常僅2、3人搭乘，營運迄今已累計虧損新台幣上億元，1580線及1071線2條北花線已向公路局提出申請，至明年1月期滿不再繼續營運。

葛瑪蘭客運業務部協理李俊仁指出，客運車一趟載運乘客平均僅1至2人，營運至今虧損約新台幣2000萬元，已依照法規辦理停駛手續，羅東往返花蓮路線將於3月1日試行停駛6個月，屆時再視民眾反映調整。（編輯：郭諭儒）1130122