南投合歡山下雪成白色世界 鏟雪車出動

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（中央社記者吳哲豪南投23日電）寒流影響，南投合歡山今天清晨下雪，著名景點武嶺亭周邊變成白色世界，交通部公路局派出鏟雪車，針對台14甲線翠峰至大禹嶺路段鏟雪，最快上午8時開放限加掛雪鏈通行。

根據交通部中央氣象署預報資料，受寒流影響，各地天氣非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生的機率。由於氣象署預報資料顯示合歡山區可能下雪，交通部公路局昨晚宣布，台14甲線翠峰至大禹嶺實施預警性封閉。

合歡山區凌晨開始下雪，武嶺與松雪樓上午已成為白色世界，積雪約2到3公分，停放在松雪樓前的車輛被白雪覆蓋，不少民眾趕在昨天道路封閉前就上山，看到下雪很興奮。

交通部公路局中區養護工程分局發布新聞，台14甲線翠峰至大禹嶺路段昨晚實施預警性封閉，今天凌晨下雪後，公路局派員巡檢，也派出鏟雪機辦理清雪作業，為確保鏟雪作業安全及效率，將延長預警性封路至上午8時。

公路局指出，昆陽至大禹嶺路段開放後限加掛雪鏈通行，且後續不排除隨雪線位置改變，調整管制位置至台8線路段。（編輯：管中維）1130123