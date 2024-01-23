蘇花路廊春節試辦高乘載車輛可走大客車優先道

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）為紓解春節蘇花路廊壅塞，公路局東區養護工程分局將於大年初四與初五，於花蓮太魯閣大橋北上約500公尺路段，首度試辦大客車優先道開放高乘載一般車輛通行。

公路局東區養護工程分局今天發布新聞稿表示，今年春節連續假期為2月8日（小除夕）至2月14日（大年初五）共7天，預估連假前段（2/8至2/9）南下返鄉車流將在蘇花路廊陸續湧現；假期中段（2/10至2/12）預估會出現前往各大風景區的人車潮；假期後段（2/13至2/14）將以北上返回工作地旅次為主。

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東區養護工程分局指出，為鼓勵民眾多利用大眾運輸、增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，這次連假除規劃於宜蘭蘇澳地區及花蓮崇德路段尖峰時段，實施大客車優先通行措施，也將首度於大年初四與初五，視車流情況，於花蓮太魯閣大橋北上約500公尺路段，首次試辦大客車優先道開放高乘載一般車輛通行，也就是說屆時高乘載車輛（含駕駛及乘客須乘載3人以上）可行駛內側的大客車優先道，非高乘載車輛行駛外側一般車道。

東區養護工程分局評估，若沒有試辦這項措施，於塞車時段，一般車輛行駛這500公尺路段就要花費半小時。（編輯：李錫璋）1130123