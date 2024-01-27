空品中南部空污物易累積 雲嘉南高屏及金門亮橘燈

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）環境部空氣品質預報顯示，今天中南部空氣污染物容易累積，馬祖、金門則受中國中南沿岸污染物影響，預測雲嘉南、高屏及金門空氣品質達橘色提醒等級，馬祖為紅色警示。

環境部空氣品質監測網上午10時30分發布最新空氣品質預報，提醒民眾留意空氣品質。

預報指出，今天環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染物影響台灣，其中中南部位於下風處，污染物易累積，而馬祖及金門受中國東南沿岸污染物影響，污染物濃度較高。

根據10時的監測結果顯示，包含雲嘉南、高屏區及馬祖、金門空氣品質已經達到「橘色提醒」等級。

預報顯示，依照監測資料及氣象署氣象資料顯示，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為95微克/立方公尺，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積。

預測今天北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級，雲嘉南、高屏及金門為橘色提醒等級；馬祖為「紅色警示」等級。

因應空氣品質不佳，台電預擬友善降載減排計畫，包含台中、協和、興達及麥寮電廠都分別降載減排，避免空氣品質更差。（編輯：李亨山）1130127