台電圍爐餐會公益 澎湖獨老提前圍爐過年

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（中央社澎湖縣27日電）邁入第12年的台電尖山發電廠－離島關懷獨居、清寒長者公益活動圍爐餐會，今天在電力展示館舉行。澎湖縣長陳光復與142名長者們一同用餐，期許新一年鄉親身體健康，各行各業龍騰虎躍。

陳光復感謝台電尖山發電廠舉辦這項意義活動，讓清寒和獨居長者年節不孤單，除了年貨採買，圍爐餐會更是暖在心頭，期盼有更多社會企業響應，讓愛心滿天下。

陳光復說，嚴守財政紀律是縣府團隊宗旨，施政成效看得到，日前更獲財政業務考核財務管理類第2名佳績。未來更持續打拼，為澎湖建設以及鄉親福祉努力，也請大家給予縣府團隊支持與鼓勵。

尖山發電廠廠長陳坤山表示，澎湖尖山電廠除穩定供電外，更是一個友善電廠，秉持對社會責任與回饋，對地方上貢獻綿薄心力，發揮「老吾老以及人之老」精神，讓社會更加溫馨祥和。

尖山發電廠這項公益活動圍爐餐會已邁入第12年，邀請湖西鄉14個村長者142人赴會，在熱心志工協助下，由專車接送到場，餐會中台電志工一一上菜，尖山電廠薩克斯風隊與龍門國小的國樂演奏、中興國小動感舞曲、遊手好絃樂團等，都在圍爐餐會現場表演一番，並有小朋友發送炸棗，讓獨居老人家們提前歡度團圓夜。

圍爐餐會公益活動一年比一年盛大，今天席開25桌，包括立委楊耀、湖西鄉長陳振中、台電電協會執行秘書丁家楨、電協會審議委員林瓊瀛、發電處長孫禹華等人與會與獨居長者一起圍爐。（編輯：孫承武）1130127