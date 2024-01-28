精進國中小自然探究課 教育部培訓636名種子教師

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（中央社記者許秩維台北28日電）教育部透過系統化課程，培訓國中小自然科教師提升探究課程的設計和教學能力，截至112年8月，已培訓636名種子教師，並成立49個社群，支持各縣市教師共備課程。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為加強教師自然科學探究課程設計及教學能力，國教署自103年起委請彰化師範大學辦理「國民中小學自然科學領域教師探究課程設計與執行能力提升計畫」，培訓初階、進階、高階種子教師，以系統化課程培訓師資。

根據國教署統計，截至112年8月，已培訓636名教師取得種子教師證，以及教練教師310人次，並成立49個自然科學社群，以支持各縣市教師共備課程。

教師可透過3階段研習，習得探究課程設計理論與實務，設計教案入班實施，並在教師共備社群進行教學前後反思，以精緻化授課內容及精準提問，引導學生進行探究實作。

國教署提到，教師們研發的探究教學主題，小至廚房中的科學，大至月球隕石坑探祕，從國小三年級開始有自然科學課程時即可實施。

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桃園市光明國小教師李宜臻分享，學生原本只聽講述後就實驗，但實施探究課程時，加入生活化情境，以引導式提問鼓勵學生討論驗證假設的方法，讓學生們成為發言者與引導者，並藉由討論與觀察實驗過程逐步建構科學概念。

國教署表示，計畫也將STEM（科學、技術、工程、數學）概念融入，將工程設計歷程引入教案設計，確認探究問題後，以科學知識及邏輯為基礎，運用想像力進行設計，做出成品後多次測試，獲得回饋後再持續優化，透過這樣鼓勵設計再設計的過程，讓學生能習得跨領域解決生活情境問題的能力。（編輯：管中維）1130128