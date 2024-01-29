守護高齡者交通安全「路老師」遍全國 離島馬祖也有

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北29日電）交通部今天下午舉辦「112年度路老師頒獎授證典禮」，交通部為守護高齡者用路安全，去年培育合格的路老師有318人，創歷年新高且遍及全國，連離島連江縣馬祖也有首名路老師。

台灣高齡人口逐年成長，即將邁入超高齡社會。交通部統計，民國112年1至11月，高齡者死亡人數1164人較上年度同期增加14人，增幅1.2%，受傷人數6萬5425人，較上年度同期增加8100人，增幅14.1%。

交通部表示，高齡者因身心功能退化，交通事故死亡風險高於各年齡層，並以機車和行人事故為主。培訓合格的路老師教導高齡者正確的用路知識及交通事故風險，提升宣講觸及率，為刻不容緩的工作。

交通部長王國材頒發路老師「貢獻獎」、「金質獎」、「銀質獎」、「偏鄉服務獎」獎項共42名，授證112年培育合格「路老師」318人，為歷年新高，路老師已遍及全國，離島連江縣馬祖也培育了首名路老師。

王國材期勉路老師為建立民眾正確的用路觀念，守護高齡者的交通安全持續努力。

路老師林秀姿獲得貢獻獎，她說，車禍傷亡和癌症一樣可怕，車禍傷亡的預防十分重要，應更積極投入關懷長輩交通安全的宣講工作，它創造了自己生命的價值，將持續歡喜去做。

交通部指出，行政院於112年8月17日，通過「行人交通安全政策綱領」，其中「深入社區村里向高齡者宣講交通安全」是一項重要的工作。112年路老師社區宣講共計3240場次、10萬3052人次；各縣市村里長結合路老師宣導高齡交通安全，共辦理724里、1100場次、宣導4萬3388人次。（編輯：張雅淨）1130129