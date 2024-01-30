國台圖出版「台灣文化關鍵詞101」 盼推廣學生閱讀

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（中央社記者黃旭昇新北30日電）國台圖今天表示，新書「台灣文化關鍵詞101」介紹風土地理、族群文化、年節信仰、傳統戲曲、文學、音樂、視覺藝術、表演藝術、空間映像與生活樣態，是認識台灣文化最佳捷徑。

國立台灣圖書館表示，新書「台灣文化關鍵詞101」今天發表，歷時近2年，彙集54名撰稿人，共同促成101則詞條、33萬餘字；詞條呈現多元族群在不同時代下，融合與孕育出來的文化厚度。

國台圖館長曹翠英在新聞稿表示，台灣多元族群共生共榮、落地生根，有豐富的人文與歷史文化價值。書中淺白文字、豐富圖像與照片，可讓學生閱讀後，更認識台灣的多元面向，進而喜愛這片土地。

國台圖說，新書書名由中央研究院歷史語言研究所院士杜正勝題字，封面是知名現代水彩畫家和美術教育家馬白水的公子，授權「玉山寫生」畫作。新書不僅是教學補充教材，更是文化寶典。

杜正勝在新聞稿中表示，國台圖藏書最適合成為國內外台灣研究的平台，其中「台灣學通訊」雙月刊，與「台灣學研究」半年刊，對台灣研究發揮極大作用，新書彰顯台灣文化的內涵與特色。

總編輯顏綠芬說，對於台灣的研究，欠缺通俗、易讀、吸引人、全面化的讀本，因此催生出這本新書。編輯委員來自各領域，每人心目中的「台灣文化」各不相同。

編輯委員戴寶村、林修澈、李川信都認為，透過新書的瞭解，可建構對台灣這塊土地的認同；這是本具高度價值的書，盼推廣並讓年輕學子主動閱讀，理解台灣在民主發展過程的經歷，是影響教育及文化本土化的關鍵。（編輯：李錫璋）1130130