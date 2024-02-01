加速改善海砂屋、耐震不足建物 2/1起開放報名輔導

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（中央社記者陳俊華台北1日電）國土署今天說，為協助持有海砂屋或耐震能力不足建物的所有權人，展開建物安全改善工作，2月1日起到4月30日開放報名參加都更及危老重建社區輔導會議，將提供到府輔導及政策說明等服務。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，這次報名有限定資格，須符合以下3種情況之一，包括第一，建築物經鑑定確實為海砂屋者；第2，屬於6樓以上且已完成建物耐震評估定量分析（ID值）小於0.35；第3，或有疑似上述兩種情形者，就可報名。

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國土署說，符合前述資格且有意願參與的社區，可在2月1日起到4月30日止，報名參加「都市更新及危老重建社區輔導會議」，輔導名額有限，由一名住戶代表進行線上報名；有關線上報名及活動詳情，可上都市更新入口網（https://twur.cpami.gov.tw/）查詢。

國土署表示，這次是委託財團法人都市更新研究發展基金會辦理到府服務，完成報名後，將由基金會主動聯繫社區及安排到府輔導相關事宜，預計舉辦10場次，如果有相關問題也可電洽基金會承辦窗口02-2381-8700分機5128或5218。（編輯：蘇志宗）1130201