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弘道基金會邀長輩遊樂園 95歲阿公當不老網帥

2024/2/1 18:13（2/1 18:36 更新）
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弘道老人福利基金會1日邀請平均年齡80歲的多名長輩到台中市1處樂園遊玩，並在社工協助下擺出各種手勢，拍下許多不老「網美」、「網帥」照。（弘道老人福利基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 113年2月1日
弘道老人福利基金會1日邀請平均年齡80歲的多名長輩到台中市1處樂園遊玩，並在社工協助下擺出各種手勢，拍下許多不老「網美」、「網帥」照。（弘道老人福利基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 113年2月1日
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（中央社記者蘇木春台中1日電）弘道老人福利基金會今天邀請平均年齡80歲多名長輩，到台中市1處樂園遊玩，其中95歲郭阿公，也跟著其他長輩們拍照，當起不老「網美」、「網帥」，一同留下美好回憶。

弘道基金會今天與中陽集團合作，帶領30名長輩到台中市大里藝術廣場的「異想新樂園」遊玩，還拍下許多合照，接著一同在園區內上台表演舞蹈，博得在場民眾滿堂彩。

其中，74歲徐阿嬤，經歷罹癌與喪偶考驗，一度心情低落悲痛，在參與弘道基金會課程後，她才慢慢重拾生活節奏；愛拍照的她，今天還拍下多張照片，直說「我回去後一定要把照片洗出來當紀念」。

另外，85歲邱阿嬤，一直到孩子成家立業後，才開始思考自己老後生活，她重拾年輕時最喜歡的繪畫、舞蹈，從表演中找到自我，還跟同學們組成舞團練習，希望接下來日子繼續熱血沸騰。

特別的是，95歲郭阿公也跟著其他長輩，一同在樂園內造景拍照，看到各種新奇遊樂設施也驚呼連連，還在社工協助下，擺出各種手勢拍下許多不老網美、網帥照。

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弘道基金會台中服務處長陳國慶表示，過年時長輩們總是渴望兒孫返鄉一家熱鬧，或一同外出走走、嘗試新事物，這次非常感謝善心企業支持，邀請長輩有不同體驗，更透過互動與拍照，留下美好回憶。

中陽集團董事長張博鈞說，這些動人生命故事，讓社會看見老年人生命韌性，看到阿公阿嬤露出開心滿足笑容，更讓人深深感受到陪伴長輩是一件很重要且有意義的事，希望透過企業拋磚引玉，讓更多人看見長輩需求。（編輯：陳仁華）1130201

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