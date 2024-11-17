羅慧夫顱顏家庭中市辦年會 539人相聚一堂

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）羅慧夫顱顏基金會今天在台中異想新樂園舉辦「2024中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」活動，共有166組顱顏家庭、539人相聚一堂。

由羅慧夫顱顏基金會舉辦的「2024中部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」活動，下午在台中市大里區異想新樂園登場，有166組顱顏家庭、539人齊聚。中陽集團號召旗下大買家、中陽建設夥伴一同響應支持，羅慧夫顱顏基金會執行長陳依伶並代表頒發感謝狀給中陽集團董事長張博鈞。

其中基金會每年舉辦的「得福獎助學金」，今年共有233名在學業及各項才藝有優秀表現的顱顏孩子獲獎，這次有60名是來自台中、彰化及南投的顱顏青年，每名獲獎者背後，都是他們與家人不屈不撓、勇敢追夢的感人故事。

中陽集團董事長張博鈞表示，集團長期以來關注文化、教育與人文關懷，透過各種公益活動及捐助計畫回饋社會，也鼓勵員工積極參與並關注各種社會議題，期許激發更多的正向力量。希望藉由這次與羅慧夫顱顏基金會的合作，為顱顏孩子及家庭帶來更多力量與希望，讓他們可以在正面友善的環境下成長。

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羅慧夫顱顏基金會自西元1989年12月由醫師羅慧夫創辦成立至今35年，秉持著「生命的不完美，可以用愛彌補」的理念，一直致力於唇顎裂、小耳症及其他先天性顱顏患者。

基金會提供包括生理、心理、社會的全人服務，成立至今已給予超過4萬3000人次窮困顱顏患者醫療費、交通費、幼教補助、課後補助、生活津貼及獎助學金等經濟補助、8萬5000人次專業社會工作服務，幫助他們接受良好醫療照護並建立自信。（編輯：李淑華）1131117