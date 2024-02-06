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受惠學費減免政策 私大校系擠進熱門排行榜

2024/2/6 14:34
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（中央社記者陳至中台北6日電）大學問網站根據網路點閱率，分析2024高中生最愛的百大熱門科系排行。受惠於私立大專學雜費減免政策2月上路，中原、逢甲、淡江、輔大、東海等校熱門校系，都受帶動而擠入榜單。

大學問網站於1月底公布2024高中生最愛百大熱門科系排行，今天再進一步透過新聞稿分析趨勢。這份排行是統計去年2月至今年1月3日期間，416萬名使用者、5740萬筆瀏覽數，從全國2722個科系中，排出點閱率最高的百大熱門校系。

大學問發現熱門學類中，國立大學仍然穩居前幾名，但「老牌私校」也能擠進領先群，例如資工類包括中原、逢甲、淡江、輔大等校擠進前15名；電機類前15名有中原、淡江、輔大等校；法律類前15名也有東吳、輔大、東海的一席之地。

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大學問分析，行政院去年6月通過「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」，私大學士班學費每學期減免新台幣1.75萬元，逐漸在學生族群中發揮效益，帶動了選系不選校的趨勢。

科技大學的電機、資工校系也能擠入榜單，但整體表現不如普通大學。大學問分析，在少子女化趨勢下，高職學生人數減少，而高中學生對科大的認知不多，因而只有少數國立科大能進入熱門名單。（編輯：陳政偉）1130206

#中原
#逢甲
#東海
#輔大
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