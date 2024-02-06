披薩醬檢出環氧乙烷遭攔截 達美樂致歉改用台灣製

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（中央社記者余曉涵台北6日電）食藥署今天公布自美國進口1批達美樂披薩醬檢出致癌物環氧乙烷，在邊境攔截，未流入市面。達美樂說，已經立即暫停使用現有披薩醬，同時已於全台門市立即提供台灣製的替代商品。

食藥署今天公布最新邊境攔截結果，台灣可果美股份有限公司從美國進口的1批達美樂披薩醬，被檢出致癌物環氧乙烷，違反不得檢出規定，約1萬9050公斤遭邊境攔截，未流入市面。

達美樂今天發布聲明表示，極為重視食品衛生和大眾健康，並與全球知名的供應商合作，透過定期檢驗和嚴格品質管控等相關措施，以高標準落實食品安全。

達美樂說，得知披薩醬供應商，在進口通關檢驗時，有1批披薩醬中檢出含有台灣未允許使用微量殘留物質。收到此訊息後，達美樂立即暫停使用店內現有的披薩醬，同時積極與台灣供應商協調，已於全台門市立即提供台灣製、且通過台灣食品法規安全檢測的替代商品供達美樂使用。

達美樂說，正與衛生局密切合作做進一步檢測，以確保其他批次的披薩醬中沒有殘留這種物質，目前全台達美樂並沒有使用有疑慮批次的披薩醬，同時已將現有封存商品送至SGS檢驗，並等待檢驗結果中。

達美樂指出，這是第1次在使用的商品中檢測出這種物質，也確保這是最後1次，在這次調整披薩醬的期間，感謝消費者們的耐心和信任，會持續努力落實食品安全和高標準品質管控。（編輯：陳政偉）1130206