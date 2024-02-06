早安世界》台股兔年漲3163點站上萬八 農曆年封關連2紅

台股兔年漲3163點站上萬八 農曆年封關連2紅

台股5日兔年封關，早盤受獲利了結賣壓影響走低，在台積電漲1.73%穩盤、AI族群回神下，加權指數翻紅，終場漲36.14點，收18096.07點，農曆年封關連2紅，且首度收在萬八之上；兔年全年上漲3163.14點，漲幅21.18%，換算市值暴增10.77兆元。（看完整報導）

食藥署4日再驗3件同批次台糖梅花豬肉片 均未檢出瘦肉精

台糖梅花肉片檢出禁用瘦肉精西布特羅，衛生福利部食品藥物管理署公布4日檢驗3件台糖梅花豬肉片，含業者自行送驗及南部販售通路抽樣，結果均未檢出西布特羅。台中市政府表示，6次檢驗結果一致，甚至有超標15倍，民眾有知的權利，依法公布周知；6日將邀請食藥署、台糖公司以及第三方公正單位啟動複驗。（看完整報導）

中國千股跌停股民臉青 上市公司呼籲避開股市放下執念

中國A股5日開市延續跌勢，滬指一度跌入2700點以下；創指、深成指一度跌超3%。滬深兩市逾1000檔個股跌停。午間中國證監會罕見發聲，指將引導券商等增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。隨後A股反彈，終場滬指收2702點，跌1.02%；深成指收7964點，跌1.13%；創指收1562點，漲0.79%。近期有中國投資者詢問上市公司屹通新材，股價朝快倒閉公司的方向走，「難道不心寒嗎？」結果屹通新材回應，建議股民暫時離開股市，放下執念。（看完整報導）

日本氣象廳對東京發布大雪警報 入冬以來首見

日本氣象廳5日下午針對東京都內、包含八王子市為主的多摩局部地區發布大雪警報，是東京都內自2023年2月10日後及2023年年底入冬以來，首度有地區接獲大雪警報。氣象廳預測，關東甲信地方6日上午將降下大雪，預估5日傍晚到深夜是雪勢高峰，包含東京23區的平地也預期會出現積雪。（看完整報導）

澳籍作家楊恆均被拘5年 坎培拉：遭中國判死緩

中國出生、有著澳洲公民身分的楊恆均是一名挺民主的部落客，原本在美國紐約工作，2019年在中國廣州被捕。中方指控楊恆均從事間諜活動，卻從未明說他是為哪一國刺探，案情細節外界至今一無所知。澳洲政府表示，楊恆均已在中國被判處死刑緩期執行，並說這是「令人痛心的消息」。（看完整報導）

小年夜除夕濕冷、北台灣初一初二探10度 過年天氣一圖看懂

氣象署表示，6日仍受東北季風影響，北部、東半部地區有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，北部整天氣溫約15至19度。7日起華南雲雨區東移加冷氣團南下，小年夜、除夕都是濕冷天氣，初一水氣漸減，初二起轉乾冷，冷空氣預計影響至初三，初一、二清晨最冷，北台灣下探攝氏10度。（看完整報導）

立院新會期2月20日開議 邀陳建仁施政報告並備質詢

立法院長韓國瑜5日與新任立法院秘書長周萬來一同視察立法院內各單位，韓國瑜也在同日首度主持朝野黨團協商，達成共識第11屆第1會期2月20日開議，當天將邀請行政院長陳建仁率同各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢。（看完整報導）

內部公文疑遭上網兜售 軍情局：追查並強化資安

媒體報導，境外網站「BreachForums」近期有不明人士兜售台灣政府文件，經檢視疑為國防部軍事情報局內部公文、通訊紀錄以及對共軍的網路情蒐等。軍情局已檢視聲稱的販售內容是否涉及軍情局公務，並依規定辦理，將持續強化資通安全暨蒐研紀律。（看完整報導）

葛萊美2024泰勒絲領軍女性藝人大獲全勝 麥莉拿生涯首獎

第66屆葛萊美獎頒獎典禮4日晚間在洛杉磯舉行，美國流行樂天后泰勒絲泰勒絲4度拿下最佳年度專輯獎，為葛萊美獎於1950年代創立以來的第一人。泰勒絲致詞時表示，「我很想告訴各位這是我一生中最開心的時刻」。麥莉的「花束」榮獲年度唱片獎；怪奇比莉與哥哥歐康奈爾則以「What Was I Made For?」拿下最佳年度歌曲獎。（看完整報導）

獨家／周天成罹癌術後恢復好 奪冠激勵自己「我撐過來了」

台灣羽球好手周天成去年被診斷出大腸癌初期，經過手術治療後，4日在泰國羽球大師賽拿下冠軍，並公開分享罹癌經歷。周天成表示，希望用這個故事激勵自己也感動別人，不管遇到什麼挫折和意外，只要堅持下去就一定可以找出答案。（看完整報導）

開箱老照片》虎尾糖廠甘蔗新品種育成紀念碑揭幕

虎尾糖廠前身為日治時期「日糖興業株式會社」所屬虎尾第一、第二製糖所，1907年建廠，一年後產量居全台之冠，成為當時東洋第一大糖廠，虎尾因此成為台灣糖廠文化重鎮，有「糖都」之稱。而台糖公司在1947年間， 從南非引進糖量高、抗風、抗旱、抗病力強的甘蔗新品種，非常適合台灣栽種；全面推廣多年後，種植面積超過全省甘蔗種植總面積80%以上，為我國賺取大量外匯，也讓戰火導致品種青黃不接的窘況，消弭無形。（看完整報導）

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