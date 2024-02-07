春節、情人節需求 台北花市小年夜將湧人潮

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）春節年假明天起開始放假，台北花市將湧現人潮，主要是買切花，包含搶手的百合1把5枝今天約賣新台幣450到650元、玫瑰1把20枝約300到650元，建議可將14日情人節用花一次購足。

春節將至，台北花市從5日起到9日除夕中午，一連5天108小時不打烊。台北花市副主任洪子傑告訴中央社記者，因明天（8日）是小年夜，開始休春節年假，預計今晚到明天會湧現第2波人潮，主要是買切花的消費者，而切花約可放7到14天不等，盆花可以放更久，這時買是好時機。

加上14日是西洋情人節，這天又是大年初五，台北花市仍休假。洪子傑說，這2天到台北花市買花的消費者，建議可將情人節用花一併購足。

他說，每天送到台北花市的花，當天下午4時拍賣，各攤商拍到花後，會依據當時供需情況訂價銷售，其中百合因為花朵大、又有香氣，是春節最搶手的花卉，今天1把5枝約賣450到650元。

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他指出，玫瑰1把20枝約300到650元、菊花1把10枝約250到350元、洋桔梗1把10枝約280到400元、火鶴1枝約30到60元，以及適合乾插不要放水的銀柳1小把約300到800元，花卉種類甚多，都可在除夕中午前一次購足。

另外，洪子傑說，明天為台北花市展售各式南投縣精選農特產品活動的最後一天，同時是花市春節檔期剩最後1天半的銷售期，為了讓手上的切花完銷，有的攤商會願意議價，消費者可把握時機。（編輯：李亨山）1130207