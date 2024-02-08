小年夜估湧現返鄉車潮 用路人注意易壅塞5路段

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（中央社記者許秩維台北8日電）今天是春節連假首日，也是小年夜，交通部公路局預估將湧現返鄉車潮，台64線接國3中和交流道等5個路段易壅塞，提醒用路人出發前多留意路況資訊。

交通部公路局今天發布新聞稿指出，今天小年夜預估將湧現返鄉車潮，易壅塞路段包含台64線接國3中和交流道、61線中彰大橋路段、台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道、台86線國1仁德交流道、台9線蘇花路廊南向等，建議用路人出發前可利用幸福公路App、CMS及警廣來獲得壅塞路況等資訊。

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為鼓勵民眾搭乘公共運輸，並透過縮短行車時間來提高公共運輸優勢，公路局提到，台9線蘇花路廊雙向於今天上午5時至下午3時禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，以減少隧道路段出現客貨併排行駛的情形，蘇澳段南向也將視車流機動調整大客車優先道疏導措施。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局表示，已協調客運業者視人潮機動增班，並請客運業者於春節期間籌備充足運能，落實人員與車輛安全整備，而國道客運也於春節連假期間推出優惠措施，民眾如有返鄉旅運需求，建議搭乘公共運輸。（編輯：黃世雅）1130208