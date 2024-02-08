春節連假首日 澎湖海空疏運順暢

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（中央社澎湖縣8日電）春節連假期間，台澎海空交通疏運進入尖峰，假期首日澎湖航空站就湧現人潮，通往各離島交通船，也處處可見大包小包行李旅客登船，返鄉團聚過年。

今年春節連續假期管制疏運自2月7日起，由台灣本島往澎湖航線，合計飛航54班，接回旅外民眾及遊客4846人返鄉，今天假期首日由澎湖航空站提供運量統計，台北往澎湖共18班，提供2240座位數；高雄往澎湖共20班，提供1742座位數；台中往澎湖共11班，提供861座位數 ；台南往澎湖共4班，提供280座位數；嘉義往澎湖共1班，提供70座位數，合計54班（其中中型機有13班，分別為A321機型10航班，B738機型3航班），總座位數為5193座位數，離場亦同。

根據統計，與去年春節管制期間比較，所提供機位雖略減少，但疏運尚屬順暢。另54班次中有2航班為澎湖縣政府包機，提供140座位數，為縣府為協助民眾順利返鄉增開包機因應。台北、台中及高雄航線零星航班有少數空位，其餘航線皆訂位客滿。

台灣航業所屬「澎湖輪」今天上午也滿載600名旅客和80部大小車輛，自高雄開往澎湖，紓緩返鄉人潮。

澎湖縣政府今、明2天在台北、台中和高雄國際航空站設置聯合候補櫃檯，服務候補鄉親，並視現場機位需求協調航空公司加開包機或軍機，盡力服務鄉親交通需求，期都能平安順利返鄉過年。

春節連假，台澎海空交通疏運進入尖峰，明天除夕夜，將是台澎疏運的最高峰。（編輯：黃世雅）1130208