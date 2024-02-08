小年夜國道客運載送4.3萬人 軍機疏運飛金門

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（中央社記者許秩維台北8日電）今天是小年夜，根據交通部公路局截至中午統計，國道客運載送旅客約4.3萬人；交通部民航局也協調軍方支援，下午啟動1架軍機自台北飛往金門，送70名鄉親返鄉。

交通部公路局發布新聞稿指出，今天是春節連假第1天，也是小年夜，首日路況大致良好，僅台9線箕山橋至蘇澳端南向、台9線蘇澳端至蘇花改東澳隧道南向、台65線土城至國道3號南向、台74線草湖至霧峰東向等路段有短暫車多的情況，其餘路段皆為順暢。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，且督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業，截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛2246班次，疏運3萬5062人；東部國道客運路線共計行駛541班次，疏運8788人。

明天是除夕，公路局預估白天部分路段仍有返鄉車潮，包含台2線萬里至大武崙路段、台74線台中環線接國3快官交流道路段、台61線中彰大橋施工路段，建議用路人出發前可先查詢當地交通狀況再出發，以免塞在車陣中。

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公路局表示，建議民眾可多搭乘公共運輸，依據目前預售情形，西部國道客運尚有71%空位，東部國道客運尚有83%空位，歡迎有需求的民眾至各客運業者網站查詢。

今天國內各處機場也湧現人潮，交通部民用航空局提到，由於台北往金門候補旅客較多，經民航局協調軍方支援，下午2時20分啟動1架C-130運輸機，自台北飛往金門，載送70名鄉親返鄉過年。（編輯：黃世雅）1130208