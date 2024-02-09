食安辦籲烹調把握5原則 海鮮肉類徹底加熱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院食品安全辦公室今天說，農曆春節是團聚的重要節日，歡慶之餘須注意飲食衛生，若自行烹調須把握5原則，包含要洗手、要新鮮、要注意保存溫度、要生熟食分開，以及海鮮肉類要徹底加熱。

食安辦今天透過新聞稿說，春節團聚，民眾不論自備年菜、訂購年菜或至餐廳圍爐用餐，歡慶之餘，都要注意飲食衛生，且應避免購買過多食材，導致貯存溫度不足，造成微生物生長與繁殖，並要把握烹調5原則，確保飲食衛生安全，安心吃年菜。

食安辦說，5原則是要洗手、要新鮮、要注意保存溫度、要生熟食分開，以及海鮮肉類要徹底加熱，民眾烹調時須維持良好的衛生習慣，飯前、如廁後及處理食品前後，均應徹底洗淨雙手，有傷口要妥適包紮處理；食材要新鮮，用水要衛生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

食安辦提醒，處理及盛裝生熟食的器具應分開，不需加熱即可食用的蔬果類等產品，在洗滌或裁切時，要特別注意避免交叉污染；另外則是海鮮及肉類產品應徹底加熱，特別是烹煮貝類等水產品時，當殼張開後，應延長加熱後再食用，食品中心溫度超過70℃，微生物才容易被消滅，切勿追求口感而忽略生食風險。

另外，食材保存溫度應低於7℃，而已烹調食品，或是易腐敗食品及其原料，則建議於5℃以下保存，室溫下不宜放置過久；食安辦說，只要掌握上述原則，大家都可以確保飲食安全衛生，吃得安心。（編輯：楊蘭軒）1130209