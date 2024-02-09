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林口社宅辦圍爐送暖 年終市集倡永續

2024/2/9 12:17
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（中央社記者賴于榛台北9日電）寒冬送暖，國家住都中心日前攜手非營利組織及住戶，在林口社宅舉辦年終活動，為弱勢族群舉辦圍爐，並與住戶共同張羅年終市集，鼓勵住戶提供好物交換，讓資源永續循環利用。

住都中心今天透過新聞稿指出，日前與大同老人福利基金會、無子西瓜社會福利基金會、勵馨基金會及自閉症權益促進會等非營利組織，合辦長者旺年餐會，準備美味佳餚、現沖咖啡，與長者共度溫馨年關；勵馨基金會也與知名服飾企業合作，於林口社宅舉辦服裝回收捐贈活動。

住都中心說，社宅住戶也合作籌辦年終共享小市集，鼓勵社宅住戶與周邊鄰里一起整理家中狀況良好的各種好物，在年終市集「送舊迎新」，讓資源永續循環利用，響應社宅只租不售的永續概念，吸引許多人參與。

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另外，針對年節的社宅安全，住都中心指出，社宅設有24小時防災中心及安保巡視，年節期間服務不打烊，全天候守護社區安全，讓大家可以安心返鄉、走春，與家人團圓過好年。

林口社宅是全國最大社宅，住都中心說，林口社宅提供民眾安全、優質的生活環境，也積極推動友善共融的社區生活，以專案招租方式導入非營利組織及多元社福資源，並培力住戶及社區居民籌劃活動，一同構建互助共好的社區環境。（編輯：楊蘭軒）1130209

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