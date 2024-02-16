南投辦竹夢森活節 賞櫻嚐竹筒飯體驗竹林療癒

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣政府24、25日、3月2日至3日在鹿谷小半天石馬公園舉辦「竹夢森活節」，規劃千人製作竹筒飯、生態導覽、茶席、竹林療癒等，正值河津櫻綻放，一次欣賞竹林與粉嫩櫻花。

推廣鹿谷、竹山豐富的竹產業，南投縣政府24日至3月3日週末期間在鹿谷鄉小半天石馬公園舉辦「竹夢森活節」，以5感療癒為主軸推出5大主題活動，24日開幕式規劃千人製作竹筒飯活動，正值河津櫻綻放，邀民眾在櫻花樹下享用竹筒飯、玩竹編、聽導覽、品茶席。

南投縣政府農業處今天表示，竹夢森活節活動場域分別在小半天石馬公園、附近的孟宗竹林古戰場，內容結合藝術、體驗、音樂、產業、景觀推動竹林療癒，目前石馬公園櫻花綻放，而孟宗竹林古戰場占地2100公頃，蒼鬱竹海媲美日本京都知名景點嵐山竹林。

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農業處表示，邀竹藝家范承宗以在地竹、木、繩與鋼構製作大型裝置藝術「孟竹。築夢」，是裝置也是舞台，並安排一系列表演包含音樂、舞蹈、親子互動；為使民眾體驗竹文化，現場有工藝竹市集、竹編製作、竹美食，孟宗竹林古戰場有竹林導覽與茶席活動。

農業處表示，竹夢森活節以森林療癒、生態、藝術、音樂連結竹林景觀，創造鹿谷鄉、竹山鎮觀光新亮點，盼遊客透過活動認識竹林生態與產業，各項活動以線上報名為優先，現場名額有限，千人竹筒飯、竹林導覽、茶席活動可至KKTIX網站預約報名。（編輯：孫承武）1130216