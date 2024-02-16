台灣國際蘭展暨世界蘭展 2/24台南同步登場

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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市長黃偉哲今天宣布，第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展，24日將分別在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區、大台南會展中心同步登場，兩大盛事首度在台南同時舉辦。

黃偉哲、農業部農糧署副署長姚志旺、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮等人，今天在台北車站召開宣傳記者會，宣布第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展將於2月24日至3月10日在台南同步登場。

黃偉哲指出，此次蘭展囊括世界三大蘭展中兩大盛事，也是台灣國際蘭展史上首次創舉；台南蘭花已跳脫傳統產業框架，結合藝術、生活美學，融入智慧科技等元素，推陳出新。

黃偉哲表示，今年適逢台南400年，2024台灣燈會也在台南舉辦，遊客白天可到後壁區蘭花生物科技園區、大台南會展中心賞蘭，晚上再前往鹽水月津港燈節及台灣燈會賞燈，將台南美景盡收眼底。

姚志旺表示，台灣蘭花年產值逾新台幣70億元，外銷占9成，是台灣重要外銷花卉之一。兩大蘭展同時在台南舉行，吸引全球蘭花愛好者到台灣、台南賞花，拓展蘭花全球銷售通路，打造蘭花產業蓬勃發展。

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台南市政府發布新聞稿指出，歷經12年爭取，台灣國際蘭展和「蘭花界奧林匹克」世界蘭展攜手舉辦。雙展分別在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（原台灣蘭花生物科技園區）及大台南會展中心舉辦。

市府表示，台灣國際蘭展以「台南400」為基礎，結合文化、工藝、儀式、節慶、神話、美食、建築，創造「熱鬧台南」歡樂氣氛；世界蘭展則涵蓋台灣蘭花保育、歷史文化、學術研究、生活應用等多元層面。（編輯：謝雅竹）1130216