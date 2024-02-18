台鐵公司首次招募新血 扛沙包跑40公尺拚鐵飯碗

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（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）台灣鐵路公司首次招募新血，今天舉行體能測驗，上午逾百人到花蓮高工扛沙包跑40公尺，原本週休假日空蕩蕩校園，顯得熱鬧也有些許緊張氣氛。

台鐵東區營運處表示，宜、花、東地區在國立花蓮高級工業職業學校舉行，上午逾百人到場排隊應考，秩序良好；今天符合資格應到考158人，實際到考人數140人。

東區營運處預計招募276人，其中機械類、電機類、運務類、養路工程類科等須通過體能測驗，依不同類科，男性負重35至45公斤、女性負重30至40公斤，折返跑完40公尺。各體能測驗項目成績擇優進入第二試（筆試）；未完成測驗者，不得參加第二試（筆試）及第三試（口試/術科）。

上午花蓮高工學生活動中心內，在主考官的哨音號令下，考生將沙包一手扛肩上、也有人用雙手抱在胸前，邁步向前衝刺。

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台鐵東區營運處林姓督導告訴中央社記者，台鐵公司首次招考從業人員，全台4考區同時舉行，3月2日舉行筆試，3月31日舉行口試或術科測驗，都在台北、台中、高雄、花蓮等4地區同時辦理，錄取名單（含正、備取）將於4月12日下午2時公告於網站，應考人自行上網查詢，不另寄發錄取結果通知書。

薪資依據「國營台灣鐵路股份有限公司從業人員待遇表（草案）」支給，依核定數額，月薪約新台幣3萬3000元至約4萬2000元不等；每年依年終考核結果晉薪，並以晉薪至該階最高薪級為止。另享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利。（編輯：黃世雅）1130218