更多編輯台推薦新聞：
印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台鐵公司首次招募新血 扛沙包跑40公尺拚鐵飯碗

2024/2/18 11:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣18日電）台灣鐵路公司首次招募新血，今天舉行體能測驗，上午逾百人到花蓮高工扛沙包跑40公尺，原本週休假日空蕩蕩校園，顯得熱鬧也有些許緊張氣氛。

台鐵東區營運處表示，宜、花、東地區在國立花蓮高級工業職業學校舉行，上午逾百人到場排隊應考，秩序良好；今天符合資格應到考158人，實際到考人數140人。

東區營運處預計招募276人，其中機械類、電機類、運務類、養路工程類科等須通過體能測驗，依不同類科，男性負重35至45公斤、女性負重30至40公斤，折返跑完40公尺。各體能測驗項目成績擇優進入第二試（筆試）；未完成測驗者，不得參加第二試（筆試）及第三試（口試/術科）。

上午花蓮高工學生活動中心內，在主考官的哨音號令下，考生將沙包一手扛肩上、也有人用雙手抱在胸前，邁步向前衝刺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台鐵東區營運處林姓督導告訴中央社記者，台鐵公司首次招考從業人員，全台4考區同時舉行，3月2日舉行筆試，3月31日舉行口試或術科測驗，都在台北、台中、高雄、花蓮等4地區同時辦理，錄取名單（含正、備取）將於4月12日下午2時公告於網站，應考人自行上網查詢，不另寄發錄取結果通知書。

薪資依據「國營台灣鐵路股份有限公司從業人員待遇表（草案）」支給，依核定數額，月薪約新台幣3萬3000元至約4萬2000元不等；每年依年終考核結果晉薪，並以晉薪至該階最高薪級為止。另享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利。（編輯：黃世雅）1130218

#台鐵
#台鐵公司
#黃世雅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.30