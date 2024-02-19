統一超、博客來搶開學商機 本土歷史漫畫成暢銷亮點

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（中央社記者何秀玲台北19日電）統一超商與轉投資博客來，近期迎來開學季商機。統一超逾3000家門市設文具或用品量販專區，預計業績將成長1到2成；博客來文具展業績飆升6成，課綱改版使本土歷史漫畫成新暢銷亮點。

寒假結束，統一超商7-11迎接開學季，全台逾3000家門市設有文具專區，並推出中低價到日系中高價筆款。

另外，7-11針對住宅區、主要幹道、外宿學區等近400店，導入量販用品專區結構，主打學生租屋族開學所需清潔用品，本次整體業績有望成長1至2成。

博客來表示，寒假期間開學用品買氣增加2到6成，其中春季文具展多達50個焦點文具品牌聯展，帶動設計文具館業績成長6成。

博客來指出，學生在寒假超前部署，讓參考書業績增逾2成。而面對課綱改版挑戰，反映在銷售數據上，尤其是5年級社會有關本土歷史主題，帶動「漫畫台灣歷史故事」熱銷。

博客來觀察，開學用品關鍵字搜尋量攀升，3C家電的筆記型電腦、護眼檯燈、電子鍋等最受歡迎，其中電子鍋銷量較去年同期成長4成。（編輯：張良知）1130219