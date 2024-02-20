年後轉職潮 北分署辦徵才活動供逾5千個職缺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北20日電）許多民眾計畫年後轉職，勞動部勞動力發展署北分署今天表示，2月底前將在雙北、基宜舉辦13場徵才活動，釋出5600多個職缺，且5成職缺薪資逾3萬5000元，籲求職者踴躍應徵。

北分署今天發布新聞稿指出，因應年後熱絡轉職潮，北分署串聯雙北市就業服務處及轄區就業中心，2月底前將陸續在雙北、基隆、宜蘭等地區接力舉辦13場徵才活動。

北分署表示，根據台灣就業通網站徵才資料庫統計，年後北分署轄區以「住宿及餐飲業」、「批發及零售業」、「製造業」等3大行業人才需求最為急迫 ，因此邀請142家廠商辦理現場徵才活動，協助民眾轉職需求。

北分署指出，徵才廠商中，餐飲龍頭鼎泰豐開出150個職缺，其中料理廚師薪資上看新台幣5萬7000元，而饗賓餐旅集團擴大徵才提供190個職缺，外場服務主任及廚務主任薪資也達5萬元，爭鮮的業務開發人員及福泰飯店集團業務經理薪資都上看6萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，科技製造業的杏輝藥品、白金科技、新日興等多家知名企業，也都開出技術開發/自動化/產線設備等工程師、食品品保員等職缺，薪資4萬元起跳；零售量販業佳瑪、美廉社及寶雅更大舉招募人才，釋出儲備幹部及門市人員等職缺超過200個。

北分署表示，農曆春節後是轉職及求職旺季，民眾可多利用現場徵才活動與廠商面對面晤談，幫助自己更快找到適合的工作。系列徵才活動地點及資訊已陸續公布於北分署及台灣就業通官網，歡迎北基宜花地區求職者踴躍參加。（編輯：張雅淨）1130220