教育部徵求原住民族語朗讀文章 不限族群都可投稿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北20日電）教育部近期開始徵求原住民族語朗讀文章，將用於中小學語文競賽，不限國籍、族群都可投稿，但要使用政府頒布的族語書寫系統。

教育部今天發布新聞稿，近期建置「朗聲四起－教育部原住民族朗讀文章」專屬網站，將歷來語文競賽使用的文章數位化，讓教學和練習更為方便。為了讓資料庫更加豐富，即日起到9月30日舉辦徵文活動，鼓勵族語寫作人才投入。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部指出，徵文無條件限制，不拘族群、居住地、國籍等都可投稿。但要使用教育部與原住民族委員會共同頒布的「原住民族語言書寫系統」創作，並先自行評估適合國小、國中、高中等階段的學生朗讀。

根據承辦單位政治大學原住民族研究中心的公告，徵文活動一律採電子郵件投稿，須注意作品不能曾在任何地方以任何形式發表過，也不能抄襲、翻譯、臨摹他人作品。因要用於語文競賽，如果不同意作品被修改，請勿投稿。（編輯：張雅淨）1130220