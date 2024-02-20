霧社櫻王將盛開 觀霧森林遊樂區推櫻花集章活動

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）春天腳步接近，觀霧國家森林遊樂區內「霧社櫻王」即將盛開，林業及自然保育署新竹分署今天表示，觀霧地區可見6種櫻花，將推出集章活動，有機會獲限定杯墊，歡迎遊客到訪。

農業部林業及自然保育署新竹分署指出，苗栗縣泰安鄉境內觀霧地區位於海拔2000公尺霧林帶，豐盛水氣孕育獨特生態，每年「霧社櫻王」綻放期間，吸引大批遊客上山賞花。

有別於一般常見粉紅色的山櫻花，霧社櫻的花朵純白如雪，這株位於觀霧山莊前的野生台灣特有種霧社櫻，胸徑逾80公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，因此被稱為「櫻王」，盛開時節更是壯觀，美不勝收。

新竹分署表示，觀霧國家森林遊樂區的「霧社櫻王」即將迎來最繁茂吸引人的綻放時刻，緊接著在霧社櫻花期後，還有大島櫻、普賢象櫻等櫻花綻放，接力迎客。

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為傳達更多關於霧社櫻王及其他櫻花家族的資訊，新竹分署以觀霧地區可見的6種櫻花為主角，推出「（櫻該）都找得到」集章活動，自3月2日起至17日止，遊客於活動期間每週六日上午9時前往觀霧遊客中心領取限量櫻花酷卡，依循集章路徑，收集專屬櫻花家族紀念章戳，就有機會獲得限定觀霧6櫻杯墊。

新竹分署說，春季不僅是多種櫻花綻放的季節，同時也是台灣檫樹、馬告、笑靨花盛開的季節，民眾在追「霧社櫻王」花況之餘，也不妨停下腳步，留意園區步道兩旁綻放的花朵。（編輯：方沛清）1130220