教育部機房電力設備熔斷已修復 資料庫沒受損

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（中央社記者陳至中台北22日電）教育部位於科技大樓的機房今天清晨出現電力設備熔斷，一度導致國家圖書館等相關網站無法連上。教育部晚間表示，搶修後已恢復正常運作，包含學習歷程檔案等資料庫都完整無損。

教育部的科技大樓機房電力異常，導致部分電力設備熔斷，產生煙霧，清晨5時40分啟動消防機制。台北市消防隊於清晨6時10分抵達，協助消防工作，並於6時15分完成相關工作處理。

上述事故一度使得包括國家圖書館、國立台灣科學教育館等與教育部相關的網站無法連上，台灣博碩士論文知識加值系統也無法查詢。

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教育部晚間發布新聞稿指出，經緊急啟動復原及備援作業，目前資通訊服務及系統網站已恢復正常運作。教育部會持續檢測運作情形，目前確認各系統資料庫都不受影響，包含攸關升學權益的高中職學習歷程檔案資料，以及各校校務行政系統等都完整無遺失。

教育部表示，後續將持續監控各系統操作服務的情形，並作必要的調整，以完備網路與資訊服務。另外，也將依相關法令規定，全面盤點機房相關設備設施的安全性，避免類似事故發生。（編輯：管中維）1130222