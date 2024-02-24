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聯通管工程施工 石門水庫園區將通行管制

2024/2/24 15:23
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（中央社記者葉臻桃園24日電）經濟部水利署北區水資源分署今天表示，石門水庫至新竹聯通管工程將進入施工階段，石門水庫園區的中線道路將從26日起至民國117年6月24日分2階段實施通行管制，請遊客注意。

水利署北區水資源分署向媒體表示，石門水庫至新竹聯通管工程將進入施工階段，石門水庫園區的中線道路（壩頂至中線管制站間路段），須配合施工實施2階段通行管制。

北區水資源分署表示，第1階段自2月26日至3月11日採單線道路通行，第2階段自今年3月12日起至117年6月24日止，採全線道路封閉施工；已在園區內設置交通指引標示，請遊客配合通行。

北區水資源分署說，目前園區中線道路為前往高原及關西交流道主要路線，施工期間遊客仍可由坪林管制站經南苑停車場、槭林公園至中線管制站，再接民富街往高原及關西交流道。

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北區水資源分署也說，針對前往大溪及龍潭交流道的遊客，仍可直接由坪林管制站出園，動線不受影響；由各管制站進入園區的動線，以及前往槭林公園之人行步道，仍開放遊客遊園不受影響。

北區水資源分署指出，將自2月26日起進行隧道入口邊坡水土保持施工，3月12日起開始挖掘隧道，基於安全考量，除施工車輛及特殊狀況外，其餘車輛將管制進入工區。（編輯：方沛清）1130224

#石門水庫
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