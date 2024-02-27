台灣好行化身微型博物館 公車光雕秀首次登場

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（中央社記者余曉涵台北27日電）為了讓旅客更了解台灣好行服務，觀光署將一台台灣好行公車開進台灣燈會高鐵展區，將車內打造為微型博物館，車外則利用投影及3D動畫，首次舉辦公車光雕秀。

2024台灣燈會的高鐵燈區於2月24日到3月10日在台南高鐵站登場，今年主燈「龍來台灣」，以台語諧音「攏來台灣」，歡迎國際旅客都來台灣玩，2大燈區共展出300多件作品。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，台灣好行目前全台已有超過70條路線，今年觀光署將台灣好行公車開進台灣燈會高鐵展區，打造為期間限定「台灣好行」移動博物館。

觀光署指出，台灣好行的策展主題為「台灣好行，站站好風景」，在公車外部車體運用光雕技術，將台灣好行路線行經的好風景，結合車體結構，利用投影及3D動畫，讓靜止的公車「跑」了起來，希望讓民眾在現場體驗跟著台灣好行去旅行的感受。

觀光署表示，燈會期間每天晚間6時起到晚間10時，每小時的20分及40分推出光雕主秀展演，展演時間為3分鐘。

觀光署表示，公車內部則化身為微型博物館，透過台灣好行北、中、南、東、離島串遊地圖，跟著地圖玩就可以輕鬆遊。

觀光署提到，3月2日、3月3日、3月9日的光雕主秀後，現場加碼展演「台灣好行主題之夜」，分區介紹各地景點。（編輯：張雅淨）1130227