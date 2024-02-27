民眾自帶日本驅蚊器轉售觸法 最高罰15萬元

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（中央社記者張雄風台北27日電）民眾出國時可能會購買當地的防驅蟲藥品回國，如日本的驅蚊器。環境部表示，相關環境用藥可能未取得台灣許可，若民眾自行攜回台灣轉售，依法最高可罰新台幣15萬元。

環境部今天公布112年環境用藥查核成果，查核環境用藥廣告、標示、偽藥及抽驗有效成分含量共計2萬5010件，違規約800餘件，平均合格率96.9%。

環境部化學物質管理署長謝燕儒表示，本次查獲4件未經查驗登記偽造及禁止含有效成分的環境用藥，其中包含來自中國大陸的驅蚊香茅擴香、滅黃蟻藥，另外有來自德國的香葉醇環境用藥、日本的驅蚊蟲器等。

其中日本的驅蚊蟲器，其實是許多民眾都會要求代購的品項。謝燕儒說，此次查獲是接到民眾檢舉，主要是由於相關環境藥品未獲許可，屬於偽藥不得販售，若是民眾自用並不會受罰；就本案而言，是業者明知為偽造環境用藥而販賣，可處9萬至45萬元。

謝燕儒指出，其他主要違規樣態包含網路非法廣告、在市面上標示查核發現過期的情況；另外查出雖屬合法藥品，但成分不符標準的劣藥；最後則是偽藥或禁藥，指得就是上述4件未取得許可、或成分中含有台灣禁止成份的藥品。

謝燕儒提到，目前違反環藥相關販售規定，開罰對象都是販賣的賣家或業者，並未針對網路平台；但化學署有定期與平台業者開會，提醒環藥販售法規，現在雖未強制，但已有許多平台業者會要求販售環藥時需提供證明文件等。

化學署表示，部分民眾會將國內環境用藥或出國旅遊回國時自行攜回入境，透過網路或其他方式廣告販售，如果不是取得環境用藥許可證照的業者違規廣告環境用藥，經查獲將會被處新台幣6萬至30萬元罰鍰；若販售回國自行攜帶的環境用藥，將處3萬至15萬元罰鍰。

另外，若是製造、加工、輸入偽造或禁用環境用藥者，如上述中國大陸、德國查獲的偽、禁藥，可處業者30萬至150萬元罰鍰。

化學署提醒民眾，環境用藥4要原則，包含「要對症」，防治害蟲必須選用正確的環境用藥；「要合法」，認明產品外包裝上有環境部核准「環部/署 衛製字」、「環部/署衛輸字」或「環衛藥防蟲字」等許可證字號；「要時效」，確認產品外包裝上的製造日期及有效期限；「要識標」依標示正確使用。（編輯：李亨山）1130227