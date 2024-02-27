深坑火災毒物隱憂 北市：戴奧辛濃度低氟化氫未檢出

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）新北深坑1家電器公司倉庫20日發生火警，刺鼻異味擴散，民眾擔心有毒物質也飄散；北市環保局今天表示，空氣戴奧辛濃度均低於日本、氟化氫則是未檢出，請民眾安心。

北市環保局以新聞稿表示，有關新北20日深坑火災造成煙霧與異味瀰漫至北市，民眾關切空氣中戴奧辛（Dioxin）及氟化氫（HF）濃度問題。委託專業檢測機構於下風處的木柵地區採樣分析，戴奧辛檢測結果皆低於日本環境戴奧辛空氣品質基準值的1/16；氟化氫檢測結果均為未檢出（N.D.），請民眾放心。

環保局表示，目前世界各國僅日本訂有環境戴奧辛空氣品質基準值，戴奧辛因非屬台灣中央所訂空氣品質監測站監測項目，且屬超微量檢測，目前並無直讀式儀器可資監測。

環保局說，21日委託專業檢測機構台灣檢驗科技股份有限公司（SGS）於木柵國小進行大氣中戴奧辛及氟化氫濃度採樣檢測。

環保局另委託工業技術研究院於21日及22日連續2日在政治大學進行大氣中戴奧辛及氟化氫濃度採樣檢測，3點次檢測結果僅介於日本空氣品質基準值的6.2%－1.5%，同時3點次氟化氫檢測結果為未檢出（N.D.）。

環保局於23、24日派員至景美溪萬壽橋旁進行水質現場採樣檢測，水中重金屬快篩六價鉻、鎳、銅、鋅皆無異常、水質快篩結果氟鹽濃度為0。

環保局為降低街道揚塵對空氣品質的影響，21日起加派洗街車加強北市街道的洗掃作業，統計至26日總計出勤33輛次，總洗掃里程445公里，總用水量（回收水）960噸。（編輯：方沛清）1130227