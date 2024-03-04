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高中特招專業群科甄選8064個名額 3/11起受理報名

2024/3/4 10:40
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（中央社記者許秩維台北4日電）113學年高中特招專業群科甄選入學共91校參與招生，提供8064個名額，3月11至15日受理報名，採「術科甄選」，不受國中學籍所在地的學區限制。

教育部今天發布新聞稿指出，為培育務實致用的技職人才，教育部國民及學前教育署持續推動國中畢業生實務選才、適性揚才的升學管道，具職業或技能性向發展潛能的國中畢業生，可透過「113學年度高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」管道進入各校特色班。

113學年高中特招專業群科甄選入學全國共91所高中、361個專業群科（班）辦理實務選才，提供8064個名額，3月11至15日受理報名，採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制。

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113學年高中特招專業群科甄選以就學區域區分，包含基北區、中投區、高雄區等13個就學區，以桃連區2366個名額最多，其次是基北區1567個名額；招生職群則以餐旅群1637個名額最多，其次是設計群1064個名額。

國教署說明，各招生學校於3月11日開始受理報名繳件，應屆畢業生由各國中協助集體繳交報名資料，非應屆或跨區報名個別報名學生，請至各招生學校現場報名繳件；招生學校如參採「書面審查」，考生應於報名時一併繳交相關證明文件。（編輯：陳仁華）1130304

#國教署
#基北區
#教育部國民及學前教育署
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