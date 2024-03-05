大魯閣股東會紀念品加碼至3600元 1股就能領

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）大魯閣今天公布今年度股東會紀念品，將提供股東消費抵用券，總價值加碼至3600元，且1股就能領；大魯閣去年也繳出睽違12年來首度本業轉盈的成績，並計劃進軍美國，最快年底開出首店。

大魯閣今天公布113年股東會紀念品，將透過「大魯閣 Plus」APP提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值升級到超過3600元，比去年度3200元進一步加碼，回饋金額再創新高。

大魯閣強調，股東持股不限股數均予發放，一股就能領；而1000股以上的股東，另外再加發消費抵用券800元。

大魯閣113年股東會預計於5月31日舉行，3月28日為有權參加股東會的最後買進日，股東會紀念品自5月31日起可以透過APP線上領取使用；此外，6月1日起，股東憑抵用金到場館消費，每月再抽萬元抵用金。

大魯閣近幾年股東會紀念品為回饋券，皆引起股東搶買，自110年首創透過官方APP發放股東會紀念品，112年3個月內有超過8萬名股東，累計超過12萬名股東下載領取。

大魯閣指出，股東人數也逐年成長，110年活動公布後股東人數從1.1萬增至7萬人，112年大幅增至15萬人，113年再增加到超過17萬人；大魯閣說明，因抵用券和買1送1券產生的消費總額去年超過5000萬元，且逐年放大。

大魯閣強調，今年除了大魯閣旗下的品牌，也首度與OPEN POINT跨業合作，加碼贈送點數，可在全台7-ELEVEn兌美式咖啡，未來OPEN POINT共通性點數也可在大魯閣各運動休閒場館使用。

大魯閣發言人許俊麒表示，疫後實體消費大幅回溫，受惠大魯閣湳雅廣場去年營收達8億元，並成功轉盈，新事業項目新竹福湯岩盤浴、蔦屋書店、Roller186滑輪場來客及營收持續成長，去年前3季每股賺0.76元，第4季也會獲利，是睽違12年來本業首度轉盈，今年也有望延續健康營運模式，繼續獲利。

大魯閣去年公告董事會決議投資300萬美元，擴展服務美國地區業務，經過半年的市場調研，第2季會有好幾個點陸續簽約，包括加州、德州、拉斯維加斯等，初期皆以直營為主，但因法規問題，展店建置期會較長，最快今年底、明年初在美國開出首個打擊場。

他表示，團隊原先認為美國打擊練習場的市場已飽和，但實地考察後認為在設備上還有很大精進空間，會在美國打擊場加入計分系統等先進設備，單店設備裝修與投資金額約100萬美元至150萬美元，看好當地消費力強，經營效益有望更優於台灣市場。

在台灣展店計畫方面，許俊麒表示，大魯閣目前已有台北、台中、台南、高雄4間滑輪場，小巨蛋店7月創造4萬人次的紀錄，未來會持續尋覓合適新據點；國內打擊場有11個據點，保齡球場4間，遊戲愛樂園目前據點仍有10間。

此外，岩盤浴事業目前首店在新竹，營運狀況良好，預計第2季將在台中展店，並會在雙北找點。（編輯：張良知）1130305